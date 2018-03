Bahia aposta nos pratas da casa A rescisão do contrato do veterano atacante Paulo Sérgio, que deixou o Bahia semana passada alegando problemas particulares, fará aumentar o número de atletas "prata da casa" na equipe. Para enfrentar o Goiás neste domingo, no estádio da Fonte Nova, o time baiano deve entrar em campo com 8 titulares formados nas categorias de base do clube. Apenas o goleiro Émerson e os volantes Otacílio e Preto são de fora. Os dois laterais titulares, Guto e Lino, desfalcam o Bahia neste domingo: o primeiro está contundido e o segundo, suspenso. Fabiano e Chiquinho já foram confirmados pelo técnico como os substitutos. Valdomiro entra no lugar do zagueiro Marcelo Souza, contundido. Para a posição ocupada por Paulo Sérgio, Cláudio e Marcelo Nicásio disputam a vaga.