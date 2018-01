Bahia arranca empate no Morumbi O São Paulo perdeu a vergonha. E não foi pelos 40 dias sem técnico. O time arrasador no primeiro tempo continua entregando o jogo no segundo tempo. A história se repetiu no empate por 2 a 2 contra o Bahia, neste domingo, no Morumbi. O time saiu vaiado por pouco mais de cinco mil torcedores. "Não dá mais para agüentar essa desatenção", reclamou Gustavo Nery. "Tínhamos o jogo nas mãos e deixamos escapar de novo." O zagueiro falou grosso e acertou. O São Paulo poderia ter definido jogo ainda no primeiro tempo. Abriu com um gol de Reinaldo, aos 8 minutos, e depois perdeu pelo menos cinco chances para liqüidar o Bahia. Ricardinho, incrível, chutou duas vezes por cima da trave de Emerson quando não tinha ninguém a sua frente a não ser o goleiro. Luís Fabiano também não conferiu em duas oportunidades. "Isso é velho no futebol. Quem não faz, toma", disse Reinaldo na saída para o intervalo. Ele foi o destaque do primeiro tempo. Marcou o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro a dois jogos da sua despedida do São Paulo. No dia 21, retorna ao Paris Saint-Germain. Neste domingo, se despediu de Luís Fabiano, que embarcaria às 22h com a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Nigéria e Copa das Confederações. Na despedida, a dupla não combinou bem. O gol de Reinaldo saiu de um ótimo passe de Fábio Simplício. Reinaldo não fez uma única tabela com Luís Fabiano. Apesar da falta de sintonia de seus dois avantes, o São Paulo apresentou um contra-ataque fulminante, sempre pelo setor esquerdo com uma combinação entre Ricardinho, Fabiano e Luís Fabiano. Também teve participação em algumas dessas jogadas. Ao lado de Ricardinho, Simplício surpreendeu na armação dos lances de ataque e na saída de bola da defesa. Mérito de Roberto Rojas e seu auxiliar Milton Cruz que engendraram um forte esquema defensivo para privilegiar os meias - no caso Simplício e Ricardinho - e facilitar a vida do lateral Fabiano nas escapadas para o ataque. O Bahia pouco incomodou o goleiro Roger. Fez da marcação a sua maior virtude. Usou Neto, coitado, para barrar Luís Fabiano. E se deu por satisfeito por fechar o primeiro tempo sem levar uma goleada. No segundo tempo, o São Paulo repetiu a indolência das últimas partidas. Foi como se o time tivesse sofrido um apagão. O Bahia criou coragem e foi buscar o empate. Conseguiu com Nonato, aos 22. O time paulista só acordou aos 31 anos quando achou um gol de um cruzamento de Fabiano que Reinaldo conferiu. A derrota parcial era injusta ao Bahia. Aos 38, Carlos Alberto foi expulso por jogada violenta - a sua segunda expulsão no Brasileiro. O São Paulo amoleceu de novo e sofreu o empate: Nonato, mais uma vez, aos 43. Ficha Técnica São Paulo ? Roger; Thiago (Aílton), Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Carlos Alberto, Fábio Simplício e Ricardinho; Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico ? Roberto Rojas (interino). Bahia ? Emerson; Fabiano (Danilo), Marcelo Souza, Valdomiro e Lino; Otacílio, Neto, Jair (Nei Mineiro) e Luiz Alberto; Cláudio (Marcelo Nicácio) e Nonato. Técnico ? Evaristo de Macedo. Gols ? Reinaldo aos 8 minutos do primeiro tempo; Nonato aos 22, Reinaldo aos 31 e Nonato aos 43 do segundo. Árbitro ? Wallace Nascimento Valente (ES). Cartão amarelo ? Neto, Luiz Alberto, Valdomiro, Nei Mineiro, Fabiano e Ricardinho. Cartão vermelho ? Carlos Alberto. Público ? 5.506 pagantes. Local ? Morumbi. classificação