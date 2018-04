Bahia assume liderança da Série B O Bahia assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Náutico, por 3 a 1, neste sábado à tarde, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Os baianos, agora, têm 40 pontos, um a mais do que os pernambucanos. Ambos, porém, já estão classificados após o término da 20ª rodada. A vitória foi merecida, porque apoiado por sua imensa torcida, o Bahia tentou desde o início tomar as iniciativas ofensivas. Mas o primeiro gol saiu somente aos 41 minutos, com Henrique. Aos cinco minutos do segundo tempo, Cícero ampliou de cabeça e Neto Potiguar completou a festa tricolor aos 37. O gol de honra do Náutico foi marcado por Mendes, aos 43 minutos. Em Londrina, no Estádio do Café, o já rebaixado Londrina surpreendeu ao vencer, de virada, a Anapolina, por 2 a 1. O time goiano mandou no jogo o tempo todo, perdeu um pênalti no primeiro tempo com Cacá (defendido por Mauro Galvão), fez seu gol com Itaparica, aos três minutos, mas depois permitiu a virada em três minutos, aos 24, numa cabeçada de Rodrigo, e aos 27 com o mesmo Rodrigo cobrando pênalti. A vitória deixou o Londrina com 16 pontos, agora na penúltima posição da tabela. A Anapolina permaneceu com 23 pontos, em 17º lugar, e agora praticamente fora da briga por uma vaga na segunda fase.