Bahia atua desfalcado contra reservas cruzeirenses em estreia

SALVADOR - O Bahia enfrenta o Cruzeiro em sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Arena Fonte Nova, às 16 horas, em Salvador. O time mineiro que disputa a Libertadores, deve jogar com seu time reserva, enquanto o Bahia não poderá contar com o lateral Guilherme Santos, que se contundiu, assim como o atacante Maxi Biancucchi, vetado pelo departamento médico depois que sentiu dores na panturrilha.

O volante Ueliton, que pertence ao Cruzeiro, também não entrará em campo. O jogo, que marca o confronto entre os atuais campeões baiano e mineiro, terá uma celebração para os títulos estaduais. As diretorias dos dois clubes já acertaram a troca de faixas antes da partida.

As duas equipes se sagraram campeãs com o empate. Com a vantagem de dois gols, o Bahia levou a taça após empatar por 2 a 2 com o tradicional rival, Vitória, enquanto o Cruzeiro, com a vantagem da melhor campanha na primeira fase do Mineiro, levou a taça com duas igualdades por 0 a 0 com o arquirrival Atlético.