Bahia avança na Copa do Brasil O Bahia venceu o Corinthians-RN por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira, no estádio Marizão, em Caicó, e já garantiu sua classificação na Copa do Brasil, evitando a partida de volta. O primeiro gol do time baiano saiu de um cruzamento da esquerda - Daniel marcou de cabeça. No segundo tempo, Nonato recebeu um lançamento, tocou na saída do goleiro e definiu o placar. Na próxima fase, o Bahia enfrenta o vencedor do confronto entre São Raimundo-AM e América-RN.