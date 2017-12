Bahia bate Fortaleza e mantém chance Ao vencer o Fortaleza por 2 a 0 neste sábado no Estádio da Fonte Nova, o Bahia conseguiu se reabilitar, sair da lanterna do quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro e manter suas chances de ganhar uma das duas vagas para a elite do futebol nacional. A equipe baiana chegou aos 4 pontos e está em segundo lugar. Com a derrota, o Fortaleza que liderava o quadrangular caiu para a terceira colocação, pois embora tenha os mesmos 4 pontos do Bahia perde no saldo de gols. O Avaí bateu o Brasiliense por 1 a 0 e assumiu a liderança. Vadão deu sorte ao manter Cícero no time e não promover o retorno ao time de Rodriguinho. Ele foi o melhor jogador em campo, pediu a Robert para bater os dois pênaltis do Bahia e marcou os dois gols. Apesar da vantagem no placar no primeiro tempo, o jogo foi equilibrado. Equilíbrio quebrado quando Bruno foi derrubado na área pelo zagueiro Ronaldo Angelim. Cícero venceu Bosco com um chute rasteiro no canto direito, fazendo 1 a 0. No final do primeiro tempo, foi a vez de Rena sofrer pênalti de Picoli. Cícero bateu no mesmo canto, Bosco quase pega desta vez, mas o Bahia chegou aos 2 a 0. No segundo tempo, Zetti avançou o Fortaleza que dominou o jogo até ter fôlego, desperdiçando várias chances de marcar. Logo aos 8 minutos, Ronaldo Angelim subiu mais que a defesa do Bahia e cabeceou no ângulo de Márcio, mas a bola foi para fora. Guará de falta, aos 11, possibilitou bela defesa do goleiro do Bahia que fez milagre também aos 22 ao defender um chute frontal de Édson Araújo. O lance mais bonito do segundo tempo, contudo, ocorreu aos 23 minutos quando Robert deu um "balãozinho" por cima da zaga do Fortaleza deixando Rena livre na área, mas Bosco conseguiu defender o chute do atacante.