Bahia bate Ituano e é 5º na Série B Pela abertura da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano perdeu mais uma chance de se colocar entre os oito primeiros colocados, que ao término da primeira fase se classificam para as finais. Jogando em casa, no estádio Novelli Júnior, nesta terça-feira à noite, o time rubro-negro perdeu para o Bahia por 2 a 1. Esta foi a primeira derrota do time paulista em casa e a segunda consecutiva, uma vez que na última rodada tinha perdido para o Joinville, por 2 a 1. Com o resultado, o time de Itu caiu para a 12ª colocação, permanecendo com os 12 pontos. O Bahia, por sua vez, ganhou uma posição. O time do técnico Vadão é agora o quinto, com 17 pontos. O Ituano começou com mais volume de jogo e arriscou alguns chutes de longa distância. Porém, na primeira investida ao ataque, o Bahia não perdoou e abriu o placar. Depois de jogada ensaiada em cobrança de falta, a bola encontrou a cabeça do meia Cícero, que não desperdiçou. Os donos da casa reagiram e tentaram chegar ao empate. Os esforços demoraram a dar frutos, mas o fizeram ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos Jabá tentou tocar na área mas Lima, esperto, foi quem desviou para decretar o empate. Assim como no primeiro tempo, o time paulista começou melhor na segunda etapa, mas novamente foi castigado quando tentava chegar ao seu gol. Aos 14 minutos, aproveitando bobeada da defesa, Cícero mais uma vez mostrou presença na área e girou dentro da ár ea para desempatar o jogo em favor dos baianos. O técnico Leandro Campos fez todas as alterações visando dar mais poder ofensivo ao time, mas nada fez com que seu time tivesse poder de reação. No final, foi o Bahia que quase ampliou, com o veterano Robert tentando por cobertura. O próximo compromisso do Bahia pela Série B do Brasileiro é na sexta-feira, dia 2 de julho, em Salvador, contra o CRB-AL. Já o Ituano faz o clássico regional com o Paulista, no domingo (04), em Jundiaí.