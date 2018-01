Bahia bate o Vasco de virada por 2 a 1 O Bahia conseguiu uma excelente vitória por 2 a 1 diante do Vasco na noite desta quarta-feira no Estádio da Fonte Nova e joga por um empate na segunda partida em São Januário na próxima semana, para seguir na Copa do Brasil. A equipe baiana obteve uma excelente recuperação virando o placar adverso no finalzinho do jogo depois de estar perdendo e com um jogador a menos até os 25 do segundo tempo. Sem Marcelinho Carioca, vetado pelo departamento médico no vestiário, o Vasco teve que contar com Marques para resolver no ataque. No único vacilo da zaga baiana, o atacante penetrou livre e sofreu pênalti. Wellington Paulo converteu, fazendo 1 a 0 aos 24 do primeiro tempo. E o Bahia ainda perdeu Carlinhos expulso. No entanto, a equipe baiana não se entregou. Empatou aos 25 do segundo tempo numa circunstância parecida ao Vasco: Preto fez de pênalti e o zagueiro Wellington Paulo foi expulso. O Bahia continuou pressionando o Vasco e conseguiu virar o placar com um gol de Jair nos descontos. Ficha Técnica Bahia - Émerson; Guto (Luís Fernando), Carlinhos, Marcelo Souza e Lino (Chiquinho); Otacílio, Jair, Preto e Paulo Sérgio (Cláudio); Nonato e Marcelo Nicásio. Técnico: Bobô. Vasco - Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Monteiro; Da Silva (Henrique), Bruno Lazaroni, Rodrigo Souto (Danilo) e Léo Lima (Uésclei); Marques e Souza. Técnico: Antonio Lopes. Gols- Wellington Paulo aos 24 do 1º tempo. Preto aos 25 e Jair aos 47 do segundo tempo. Árbitro - Márcio Resende de Freitas (Fifa). Cartão amarelo - Guto, Da Silva, Henrique, Wellington Paulo, Otacílio, Jair, Chiquinho Cartão vermelho - Carlinhos, Wellington Paulo Público - 13.359 Renda - R$ 93.365,00 Local - Salvador classificação