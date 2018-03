Bahia bate Paysandu com 2 gols de Nonato Com dois gols de Nonato, o Bahia venceu o Paysandu, por 2 a 0, neste domingo, na Fonte Nova. O time chegou a ser vaiado pela torcida, mas no final, os três pontos foram comemorados. O técnico do Paysandu, Dario Pereyra, armou o time paraense mais recuado, com jogadores de meio-campo determinados a marcar e os laterais evitando apoiar o ataque. O Bahia não conseguiu furar este bloqueio e achou oportunidades de gol apenas nas raras vezes em que os zagueiros do Paysandu erraram a marcação. Foi assim com Nonato, de cabeça, e Paulo Sérgio, em duas conclusões seguidas. O Bahia desperdiçou uma outra chance em cabeçada de Cláudio e o primeiro tempo terminou sem gols. O falso domínio do Bahia se revelou no maior tempo de posse de bola em contraste com a falta de objetividade do ataque. A torcida retribuiu com vaias o desempenho do time. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o gol de Nonato amenizou a raiva da torcida. Preto cruzou, Luis Alberto tocou de cabeça e Nonato concluiu. O futebol medíocre voltou a irritar a torcida até que aos 44 minutos, Nonato voltou a marcar, aproveitando boa jogada de Marcelo Nicácio. Ficha Técnica: Bahia: Emerson; Fabiano, Marcelo Souza, Luiz Fernando e Lino; Preto, Otacílio, Luís Alberto e Paulo Sérgio (Ramos), Cláudio (Marcelo Nicácio) e Nonato. Técnico: Evaristo de Macedo. Paysandu: Ronaldo; Wellington, Gino, Lima (Jobson) e Luiz Fernando; Vanderson, Tinho, Sandro e Lecheva; Iarley e Welber. Técnico: Dario Pereyra. Gols: Nonato aos 3 e aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Carlos Eugenio Simon. Cartão amarelo: Preto, Marcelo Souza e Nonato. Local: Estádio da Fonte Nova, Salvador.