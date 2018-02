Bahia, Brasiliense e Atlético-GO classificam às oitavas Três times garantiram suas vagas nas oitavas-de-final da Copa do Brasil na rodada desta quarta-feira: Bahia, Brasiliense e Atlético Goianiense. Os três, agora, esperam pela definição de seus adversários. O Brasiliense venceu o Juventude por 3 a 2 (após empate sem gols na ida) e agora espera o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Portuguesa. Já o Bahia se classificou ao empatar com Goiás por 3 a 3, em Goiânia. O jogo de ida tinha sido 1 a 1. Por fim, o Atlético Goianiense eliminou o Fortaleza, na capital cearense, ao vencer por 3 a 2 no tempo normal e levar vantagem nos pênaltis, por 5 a 3. No jogo de ida, o Fortaleza tinha vencido por 3 a 2, no Serra Dourada, em Goiânia. Nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, o Botafogo joga por um simples empate com o Ceará, porque em Fortaleza, venceu por 2 a 1. Os resultados dos outros jogos da segunda fase foram: Vitória 4 x 1 Atlético Paranaense; Paysandu 1 x 0 Náutico; Ulbra-RO 2 x 2 Coritiba; e América-RJ 1 x 1 Atlético Mineiro.