Bahia busca reabilitação diante do Flu Com a difícil missão de juntar os cacos após a goleada de 7 a 4 sofrida na rodada passada para o Santos no Estádio da Fonte Nova, o técnico do Bahia, Lula Pereira, convocou a torcida para ajudar o time nesse momento difícil. "Nós precisamos reerguer esse grupo para voltarmos a vencer e só conseguiremos com o apoio da torcida", disse nesta sexta-feira esperando que torcedores não vaiem a equipe na partida de hoje diante do Fluminense. O time carioca é concorrente direto do Bahia na luta para escapar do rebaixamento e por essa razão os jogadores e o técnico sabem que a partida de hoje vale três pontos. O zagueiro Valdomiro retorna após cumprir suspensão automática e acredita na reabilitação, embora reconheça que o time tem "oscilado muito": "tivemos aquele vitória de 3 a 0 contra o São Paulo e depois perdemos três seguidas", lamentou. O técnico não pretende tirar o goleiro Émerson da equipe apesar das falhas em alguns gols da goleada santista.