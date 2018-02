Bahia cauteloso em Fortaleza O técnico Bobô não quer arriscar logo de saída e admite escalar o Bahia de forma mais cautelosa, para o desafio de hoje diante do Fortaleza, fora de casa. O treinador baiano ainda não pode contar com os reforços Guto, Lino, Otacílio, Paulo Sérgio e Adriano. Por isso, acena com a retranca. O rival cearense tem o meia Wesley (ex-Ponte) como novidade e aposta na força da torcida no Castelão: foram colocados à venda 46 mil ingressos. Leia mais no Estadão