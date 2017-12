Bahia começa amanhã a pensar no Criciúma "Felizmente conseguimos seguir ´vivos´ no Campeonato". Foi o que disse hoje o meia Preto ao desembarcar na capital baiana após a sofrida vitória diante do Corinthians, que permitiu ao Bahia manter as esperanças de escapar do rebaixamento. A rodada foi muito ruim para a equipe baiana pois praticamente todos os seus concorrentes ao descenso venceram. Um fracasso contra o Corinthians deixaria o Bahia com chances mínimas de escapar da degola. Os jogadores foram liberados hoje e retornam aos treinamentos amanhã para a partida contra o Criciúma, em Santa Catarina, no final de semana. Na rodada final o Bahia pega o campeão Cruzeiro na Fonte Nova. "São mais duas finais", comparou Preto. O técnico Edinho Nazareth disse que os três pontos obtidos contra o Corinthians vieram num momento excelente. "A gente ganha força, confiança e psicologicamente o jogo foi de suma importância nesse momento", declarou.