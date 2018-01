Bahia confia na boa fase nesta quarta O Bahia quer aproveitar a boa fase, onde venceu as sete últimas partidas pelo Campeonato do Nordeste, para tentar obter um bom resultado na partida desta quarta-feira diante do Santos, em Salvador, pela Copa do Brasil e atuar com tranqüilidade no segundo jogo na Vila Belmiro. O técnico Evaristo de Macedo concluiu que seu adversário é um time perigoso mas que deixa jogar. "Nosso grande dilema é que precisamos de um resultado positivo mas não podemos facilitar na defesa", comentou. Dois jogadores, o volante Preto e o meia Luís Carlos Capixaba que não atuaram domingo passado, quando o Bahia venceu o CRB por 2 a 1 pelo Campeonato do Nordeste, estão em condições de retornar à equipe, mas apenas um tem a vaga garantida. É o volante Preto. Capixaba vai disputar a posição com Fábio Costa, o melhor jogador na partida contra o CRB, autor dos dois gols do Bahia. Evaristo avisou que somente momentos antes do jogo contra o Santos definirá os titulares. O Bahia deve jogar com Émerson, Japinha, Jean Elias, Carlinhos e Jéfferson; Bebeto Campos, Preto, Alex Oliveira e Fábio Costa (Capixaba); Nonato e Róbson.