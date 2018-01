Bahia confirma acerto com Evaristo A diretoria do Bahia confirmou na noite desta segunda-feira a contratação do técnico Evaristo de Macedo. Ele vai substituir Bobô, demitido depois de uma campanha muito ruim neste início de Campeonato Brasileiro. Em seis rodadas, o time baiano somou apenas 4 pontos e ocupa a penúltima colocação no Brasileiro. Evaristo estava sem clube, depois de ter sido demitido do Flamengo.