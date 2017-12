Bahia conta com força da torcida A diretoria do Bahia espera casa cheia no primeiro jogo da equipe em Salvador pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro, sábado, contra o Avaí. Tanto que, 60 mil ingressos foram colocados à venda e a tendência é mesmo que a torcida lote a Fonte Nova. Na primeira partida do quadrangular final, no sábado passado, o Bahia jogou fora de casa e perdeu para o Brasiliense, por 2 a 1. Por isso, precisa da vitória sobre o Avaí para continuar na briga pelo acesso. Mesmo assim, o técnico Vadão deve optar por uma escalação mais cautelosa, colocando o volante Ari no lugar do meia Rodriguinho, que está suspenso. Outro desfalque certo é o zagueiro Reginaldo, contundido - Alyson entra em seu lugar.