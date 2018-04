Bahia defende liderança em Caxias Um duelo de muito valor completa a rodada deste sábado do Campeonato Brasileiro da Série B. Precisando vencer para não eliminar as chances de classificação para a segunda fase, o Caxias recebe o Bahia, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O problema é que os baianos precisam da vitória para não perder a briga particular com o Náutico pela liderança. O Bahia começou a 21ªrodada na liderança, com 40 pontos, uma na frente dos pernambucanos. O Caxias ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos, e pode entrar pela primeira vez na zona de classificação. Outros dois jogos deste sábado envolvem clubes paulistas: Portuguesa x Ituano e Brasiliense x Santo André. No domingo, mais duas partidas completam a 21ª rodada. O São Raimundo recebe o Joinville no Estádio Vivaldão, em Manaus. O Mogi Mirim tenta sua última cartada contra o rebaixamento em Anápolis, contra a Anapolina, no estádio Jonas Duarte.