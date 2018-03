Bahia derrota o Gama em Salvador O Bahia manteve a boa fase ao vencer o Gama por 1 a 0, neste sábado à tarde no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. O resultado deixou o Bahia na quarta colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. O gol da vitória surgiu de um pênalti bem cobrado pelo atacante Dill, aos 16 minutos do segundo tempo. O Gama permaneceu na 19ª colocação, com quatro pontos, e antes do jogo apresentou seu novo técnico: Caio Júnior, que substituiu, de última hora, Mauro Fernandes. Neste domingo mais três jogos envolvendo paulistas completam a quinta rodada. O Ituano recebe o Sport em Itu, o Paulista jogam em casa contra o São Raimundo, enquanto o Santo André vai a Fortaleza enfrentar o Ceará.