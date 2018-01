Bahia derrota Santos em Salvador O Bahia confirmou sua boa fase vencendo o Santos, hoje à noite, no estádio da Fonte Nova, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. Foi a oitava vitória consecutiva do time baiano, entre Copa do Brasil e o Campeonato do Nordeste. No time santista, o técnico Geninho não conseguiu acertar a defesa, que voltou a falhar. E o ataque não funcionou. A partida foi movimentada desde o início. As duas equipes se preocupavam mais em atacar, com o avanço excessivo dos jogadores de meio-campo, deixando as defesas desprotegidas. Alex Oliveira perdeu a primeira chance para o Bahia, aos 3 minutos, após o goleiro Fábio Costa rebater uma falta cobrada por Jean Elias. O Santos respondeu aos 9, quando Rincón, chutou com perigo. Dodô também perdeu boa chance aos 14, após o ataque santista ter tomado uma bola da defesa do Bahia. Mas foi a equipe baiana que marcou. Aos 24 minutos, Nonato completou de cabeça uma cobrança de falta de Preto da meia-direita. Aos 37, com uma defesa de joelho, Émerson evitou o empate num chute de Renato. O Santos continuou a atacar, com bom toque de bola no segundo tempo, mas seus jogadores não conseguiam concluir. O técnico do Bahia, Evaristo de Macedo, recuou sua equipe e passou a explorar os contra-ataques. Aos 14, numa escapada pela direita, Luís Carlos Capixaba, foi derrubado na área por Léo. Róbson cobrou o pênalti e fez 2 a 0 para o Bahia. O Santos tentou diminuir, pressionando até o final - Elano chegou a acertar uma bola na trave, aos 42 minutos -, mas terá mesmo de tentar reverter a desvantagem no segundo jogo, na Vila Belmiro.