Bahia derrota São Paulo por 3 a 0 O São Paulo precisava ganhar do Bahia para seguir sonhando com o título brasileiro e para se manter tranqüilo na briga por uma vaga na Libertadores. A comissão técnica inovou ao utilizar cones no treino, fez reuniões e ressaltou a importância da partida. Resultado? Um verdadeiro vexame. Os baianos venceram por 3 a 0, em Salvador, e poderiam ter feito mais, não fossem algumas boas defesas de Rogério Ceni. O goleiro deixou o campo irritadíssimo, se disse envergonhado e fez duras críticas ao desempenho dos colegas. ?Dá vergonha vir até aqui e fazer um papelão desses, temos de ter ao menos mais coração.? A reclamação de Rogério foi até generosa. Os são-paulinos tiveram péssima atuação ? abaixo do nível do elenco, que não passa de medíocre. A começar pelo técnico Roberto Rojas, que insiste em usar três zagueiros e dois volantes ?brucutus?. Como se isso servisse para neutralizar o ataque adversário. Os paulistas criaram pouquíssimas chances e os baianos, que lutam para fugir das últimas posições, fizeram o que bem entenderam com a defesa paulista. No primeiro gol, Preto chutou livre, sem marcação. O segundo, feito por Guto, não foi diferente. E, no terceiro, Danilo só não entrou com bola e tudo porque não quis humilhar. Ricardinho, que teria de ser o articulador das jogadas, não consegue ousar, fazer algo diferente. Não vai além daquele jogo burocrático, com passes de lado. Com esse futebolzinho do São Paulo, o torcedor deve ficar preocupado. A Libertadores está bem longe. E o cargo de Rojas fica ameaçado. A pressão contra seu trabalho cresce a cada dia.