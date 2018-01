Bahia derrota Vitória por 2 a 1 Com sete garotos oriundos da equipe de juniores no time titular, o Bahia venceu o clássico regional valendo pelo Campeonato Brasileiro, batendo o Vitória, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio da Fonte Nova. O resultado fez o Bahia chegar aos 18 pontos e superar o Vitória na tabela de classificação, o que animou mais ainda os torcedores do time. O Vitória poderia iniciar a partida na vantagem, se o atacante Zé Roberto tivesse a tranqüilidade de empurrar para as redes do Bahia um rebote que pegou a um minuto de jogo na linha do pênalti, chutando por cima da meta. Depois desse lance, o jogo ficou truncado, pois os dois treinadores bloquearam o meio-de-campo com vários jogadores. No entanto, o Vitória conseguia trabalhar mais a bola para o ataque e chegava com certa facilidade ao gol do Bahia. Mas foi o Tricolor baiano que abriu o marcador aos 19. Numa falta de dois toques, Fabiano armou o chute para Lino que colocou no ângulo direito de Paulo Musse. Logo depois, curiosamente, a contusão do lateral-direito Paulo Rodrigues do Vitória seria decisiva para a equipe empatar. Arrojado, o técnico Joel Santana substituiu o defensor aos 30 minutos pelo o atacante Robson Luis. Quatro minutos depois de entrar, Robson recebeu um excelente lançamento pela ponta-esquerda e cruzou na medida para Nadson, de cabeça, empatar. No segundo tempo, a partida esquentou. Quem resolveu arriscar foi o técnico Evaristo Macedo, do Bahia, que tirou o veterano Claudio do ataque, colocando Junior Willian. Aos 14 minutos, num contra-ataque rápido, o lateral-direito Fabiano cruzou do lado direito da área, Luiz Alberto ajeitou de cabeça para Nonato, que na linha do gol, marcou 2 a 1. Nos dois minutos seguintes, o Bahia quase ampliou. Mas foi o Vitória que pressionou tentando o empate. Aos 19, Robson Luiz entrou na área pela esquerda e chutou forte para a defesa de Emerson. Aos 34, o Vitória teve a sua melhor chance. Após tabela, Leandro Domingues chutou para fora quase da pequena área. Apesar de pressionar muito no final, o Vitória não conseguiu empatar. Ficha Técnica: Bahia: Emerson; Fabiano, Marcelo Souza, Luiz Fernando e Lino; Otacílio, Neto, Jair e Luiz Alberto; Nonato (Danilo) e Claudio (Willian/Ramos). Técnico: Evaristo Macedo. Vitória: Paulo Musse; Ramalho, Marcelo Heleno, Marcos e Paulo Rodrigues (Robson Luiz); Dionisio, Vinicius (Samir), Alessandro Azevedo e Allann Delon (Leandro Domingues); Zé Roberto e Nadson. Técnico: Joel Santana. Gols: Lino aos 19 e Nadson aos 34 minutos do primeiro tempo. Nonato aos 14 do segundo tempo. Árbitro: Carlos Eugenio Simon (RS). Cartão amarelo: Claudio, Marcelo Heleno, Emerson, Zé Roberto, Otacílio e Robson Luiz. Local: Salvador.