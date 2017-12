Bahia deverá ter duas mudanças O Bahia terá pelo menos duas modificações, uma por questão técnica e outra de ordem disciplinar, para o jogo de sábado, no Estádio da Fonte Nova, contra o Fortaleza, pelo quadrangular decisivo da Série B. O técnico Vadão ouviu os gritos da torcida e admite barrar Selmir do comando do ataque tricolor. Durante a semana, o treinador vai observar as opções nos coletivos, antes de anunciar quem será o substituto de Selmir. Renna tem mais chances para entrar. Já o zagueiro Leonardo sai do time por ter recebido o terceiro cartão amarelo.O jogador foi um dos acusados pelo tropeço de 1x1 no Avaí, em Salvador, sábado, Leonardo marcou o primeiro gol e depois perdeu uma bola dominada na área e permitiu o empate. O titular Reginaldo Cachorrão está de volta e vai formar a dupla com Alysson, que permanece por causa da saída de Leonardo, suspenso. Os médicos do clube afirmam que Cachorrão tratou uma lesão na coxa e já está recuperado.