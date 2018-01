Bahia: duas mudanças para jogo na Vila O Bahia enfrenta o Santos com duas modificações em relação ao time que empatou na rodada anterior com o Coritiba por 2 a 2. O meia Luiz Alberto sentiu uma fisgada na coxa direita e está praticamente afastado do grupo. No ataque Cláudio também está fora por suspensão. O mau tempo dos últimos dias em Salvador fez com que o técnico Evaristo de Macedo promovesse apenas um coletivo na semana. Danilo entra na vaga de Luiz Alberto. O jogador espera repetir a boa atuação que teve contra o Coritiba quando entrou no segundo tempo e conseguiu consertar o meio de campo do Bahia. No ataque três jogadores disputam a vaga: Gilberto, Marcelo Nicásio e Jean Carlos contratado recentemente. O mais cotado é o júnior Gilberto que também entrou bem na partida contra o Coritiba. O Bahia quer aproveitar a preocupação Santos com a decisão da Libertadores da América para sair com os três pontos na Vila Belmiro.