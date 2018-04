Bahia e ABC vencem e se classificam na Copa do Brasil

Até o momento, 13 clubes garantiram suas vagas na segunda fase. Dez deles já se classificaram no jogo de ida, marcando dois ou mais gols: Ponte Preta, Bragantino, Internacional, Cruzeiro, Goiás, Atlético Goianiense, Figueirense, Paysandu, ABC e Bahia. Três clubes, na última quarta, confirmaram suas vagas nos jogos de volta: Nacional-AM, Santa Cruz-PE e Ceará.

Somente dois confrontos estão definidos para a segunda fase: Bragantino x Ponte Preta e Santa Cruz-PE x Internacional. Na próxima quarta serão disputados 20 jogos da rodada de volta.

OS JOGOS - Pela primeira vez na disputa da Copa do Brasil, o São Bernardo foi melhor que o Paraná e abriu o placar com Bruno, aos 7 minutos do primeiro tempo. Mas sofreu o empate aos 42 da etapa final, em uma falta cobrada por Rubinho.

Na volta, o Paraná pode empatar sem gols para avançar, por ter feito um gol fora de casa. O empate por 1 a 1 levará a decisão para os pênaltis e a igualdade por mais gols dará a vaga ao time paulista. Quem vencer vai pegar o ganhador do confronto entre Noroeste e Criciúma, que empataram sem gols em Bauru e jogarão de novo na próxima quarta, em Santa Catarina.

Depois de ser humilhado ao ser goleado pelo rival Vitória, o Bahia se recuperou, em parte, ao antecipar sua vaga na segunda fase. Foi até o estádio Castelão, em São Luis, e venceu o Maranhão por 2 a 0, com gols de Magal e Diones. Contratado para o lugar de Jorginho, o experiente Joel Santana viu o jogo das tribunas. O clube tricolor foi dirigido pelo interino Eduardo Barroca. O Bahia, agora, vai aguardar o ganhador do duelo entre Tupi-MG ou Luverdense-MT. Na ida, em Minas Gerais, os mineiros venceram por 1 a 0.

No outro jogo, no Piauí, deu a lógica. O Parnahyba não segurou o ABC, que venceu por 3 a 1, no estádio Dirceu Arcoverde, e avançou à segunda fase descartando o jogo de volta. Na outra fase, o ABC terá pela frente o vencedor do confronto entre Vitória da Conquista-BA e Sport. O time pernambucano está em vantagem porque foi até o interior baiano e venceu por 1 a 0.

O regulamento do torneio prevê que nas duas primeiras fases, o time visitante elimina o jogo de volta em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença. Além disso, o clube ainda fica com 60% da arrecadação com bilheteria do adversário eliminado.