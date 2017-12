Bahia e Avaí não passam de um empate Apesar de jogar em casa e de ter contado com o apoio de mais de 55 mil torcedores, o Bahia não passou de um empate em 1 a 1 com o Avaí na tarde deste sábado, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA), pela segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado não foi bom para o Bahia, que continuou na quarta posição, com ponto, enquanto o Avaí ficou em terceiro lugar, com três pontos. O Bahia agora irá enfrentar o Fortaleza, em casa, no dia 20 de novembro. Já o Avaí terá pela frente o Brasiliense, em Florianópolis (SC), também no dia 20. Como era previsível, o Bahia começou a partida tomando a iniciativa, enquanto o Avaí se fechava na defesa e, com marcação forte, procurava atrapalhar a saída de bola dos donos da casa. A primeira oportunidade de gol do Bahia surgiu aos 11 minutos, com Selmir dominando a bola de forma desajeitada dentro da área e mandando a bola por cima da meta de Adinam. Como o Bahia não conseguia ameaçar o adversário com a bola rolando, Robert, aos 14 minutos, levantou para a área em cobrança de falta e Leonardo cabeceou para abrir o placar. O gol desestabilizou o Avaí, que passou a cometer seguidas falhas na marcação, não aproveitadas pelo Bahia. Somente aos 26 minutos é que o Avaí se acertou em campo, quando Edílson percebeu o goleiro Márcio adiantado e arriscou de longa distância, mas o goleiro conseguiu espalmar. Um minuto depois, o mesmo Edílson serviu a Juliano, que infiltrou na área catarinense aproveitando uma brecha na marcação, mas mandou a bola para fora. Aos 28, Leonardo perdeu a disputa de bola para Tico na entrada da área. Na seqüência do lance, o atacante do Avaí tocou na saída de Márcio para empatar a partida. Na etapa final, logo no primeiro minuto, o Bahia quase chegou ao segundo gol com uma cobrança de falta de Robert, que passou por cima da meta de Adinam. Aos 10, Júlio César perdeu a bola e Renna tentou encobrir o goleiro do Avaí, mas Juliano evitou o gol . Dois minutos depois, o time catarinense revidou com um chute rasteiro de Tico que passou raspando a trave de Márcio. Aos 15, Renna, de dentro da área, perdeu mais uma chance para o Bahia, ao mandar a bola no pé da trave do Avaí com um chute cruzado. Depois disso, no entanto, o ritmo do jogo diminuiu sensivelmente. O Bahia até ficou mais tempo com a bola nos pés, mas não conseguia transformar isso em oportunidades de gol. Já o Avaí se contentava em se defender, parecendo satisfeito com o resultado.