Bahia e Barbarense jogam em Salvador Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o União Barbarense nesta sexta-feira, a partir das 20h30, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada da competição. O time baiano tem quatro pontos, um a mais do que o adversário paulista. Ainda buscando conhecer melhor os jogadores do elenco do Bahia, o técnico Zetti resolveu escalar a mesma equipe que empatou com o Guarani na última rodada. No Barbarense, o clima é ruim. Além da saída de Francisco Silveira Mello, presidente da União Barbarense Limitada, empresa que comanda o departamento de futebol do clube, cinco jogadores foram dispensados nesta semana. Com isso, o técnico Leandro Samarone fez várias alterações e adotou o defensivo esquema 3-6-1. Para o lugar do atacante Diogo Galvão, que foi para o Gama, a opção seria a entrada de Gilson Batata, mas ele se recupera de problemas estomacais e vai ficar no banco. Com isso, Rogério Gaúcho, vindo do Internacional, faz sua estréia.