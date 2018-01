Bahia é campeão da Copa do Nordeste O Bahia venceu o Sport Recife na final da Copa do Nordeste por 3 a 1, em jogo muito disputado e mais de 65 mil torcedores presentes ao estádio da Fonte Nova, em Salvador e vai disputar agora a Copa dos Campeões, torneio de acesso à Libertadores de América. A partida de encerramento do maior torneio regional do País, em renda e número de equipes, foi bastante movimentada com a equipe baiana marcando dois gols logo no primeiro tempo, com Preto, aos 24 minutos em um forte chute de fora da área, depois de um bate-rebate, e Nonato aos 30 minutos, de cabeça após levantamento da intermediária. No segundo tempo a equipe pernambucana descontou, aos 12 minutos, através do meia Leomar, chegando a trazer apreensão durante alguns minutos à torcida. Mas o dia era mesmo do tricolor baiano, que aos 24 do segundo tempo marcou o terceiro. Nonato, novamente de cabeça, dentro da àrea em cruzamento de preto, que estava em dia inspirado. Algumas chances de gol ainda foram desperdiçadas pelo ataque tricolor, o mais positivo do certame, com 38 gols marcados, consolidados contra a melhor defesa do Sport com, até ontem, apenas 11 gols sofridos. A festa só esperou o fim do jogo para começar e tomou as ruas de Salvador, com os trios elétricos do Jheremias e Xicafé saindo da Fonte Nova, acompanhado de boa parte da torcida, para agradecer a vitória, com música, dança e alegria, na Igreja do Senhor do Bonfim.