Bahia e Coritiba empatam por 2 a 2 Bahia e Coritiba empataram por 2 a 2 nesta quinta-feira à tarde no estádio da Fonte Nova, em uma partida que só empolgou os torcedores no segundo tempo. Faltou pouco para o Coritiba conquistar a sua sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, pois controlou as ações no primeiro tempo, apesar de ter um jogador expulso cedo. O clima chuvoso da capital baiana parece ter criado um ambiente favorável à equipe paranaense, que dominou completamente a partida até os 22 minutos, quando o lateral direito Pepo recebeu cartão vermelho após cometer duas faltas violentas seguidas. Mesmo com um jogador a menos, tendo que arrumar a defesa, o Coritiba continuou atuando bem, beneficiado pela péssima partida dos jogadores de meio de campo do Bahia. Sem afobação, o Coritiba abriu o marcador aos 29: Tcheco cobrou falta da bandeirinha de escanteio, Alexandre Fávaro acertou bela cabeçada que Emerson defendeu parcialmente e o zagueiro, sem marcação na área, completou para o gol. A fraca atuação do Bahia fez a torcida vaiar os jogadores no final do primeiro tempo. O técnico Evaristo de Macedo colocou Danilo e Gilberto e mandou o Bahia jogar no campo do Coritiba, no segundo tempo. A equipe baiana sofreu uma transformação completa e passou a pressionar muito o Coritiba, pois a entrada de Danilo concertou o meio de campo do Bahia. Ele empatou com um golaço, aos 13 minutos: recebeu passe de Luiz Alberto na entrada da área, e colocou no ângulo direito de Fernando. Num contra ataque, o Coritiba chegou ao segundo gol graças a uma falta próxima a linha da área, que Tcheco converteu em uma bela cobrança, aos 35. Dois minutos depois, Luiz Alberto empatou, fechando o placar.