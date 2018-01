Bahia e Flu empatam e o time do Rio é quem classifica O Fluminense esteve por duas vezes atrás no marcador, mas conseguiu empatar por 2 a 2 com o Bahia e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, em Salvador. Com o resultado, o time tricolor carioca enfrenta nas quartas-de-final o Atlético Paranaense. A presença na Fonte Nova de Renato Gaúcho, técnico que será apresentado oficialmente nesta quinta na Laranjeiras, pareceu dar um novo ânimo aos jogadores do Fluminense. De um camarote, ele passou instruções, por rádio, para o treinador interino Vinícius Eutrópio retransmitir aos atletas. Mas, apesar de o Fluminense mostrar muita vontade, os erros de finalizações, freqüentes nas últimas partidas, voltaram a acontecer. Nos primeiros minutos de jogo, o time carioca não conseguiu conter o ímpeto baiano. Aos seis minutos, Emerson Cris inaugurou o placar ao chutar na entrada da área. Em desvantagem no marcador e precisando do empate para, aos menos repetir o placar do primeiro confronto e decidir a vaga na disputa por pênaltis, o Fluminense tanto insistiu que conseguiu a igualdade. Após uma cobrança de escanteio, o meia Cícero acertou um belo voleio e empatou a partida, aos 27 minutos. E foi só no primeiro tempo. Na etapa final, a partida cresceu em emoção. Logo aos dez minutos, o irreverente atacante Fábio Saci fez o gesto de que tocou a bola com a cabeça para as redes, mas marcou o segundo gol com a mão. O árbitro Alício Pena Júnior não percebeu e validou a jogada, para alegria do artilheiro que comemorou com um gorro vermelho sobre a cabeça e pulando em uma perna só. O Fluminense não se intimidou e chegou ao empate, que lhe deu a vaga à próxima fase, aos 15 minutos, com o atacante Soares. O lateral Rafael cruzou a bola da direita e o jogador só a escorou para o gol. BAHIA 2 X 2 FLUMINENSE Bahia - Paulo Musse; Marcone, Emerson (Carlos Alberto), Rogério e Ávini; Emerson Cris, Humberto (Rafael Bastos), Fausto e Danilo Rios; Moré e Fábio Saci (Danilo Gomes). Técnico: Arthurzinho. Fluminense - Fernando Henrique; Rafael, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Arouca, Fabinho, Cícero e David (Romeu); Alex Dias (Carlinhos) e Rafael Moura (Soares). Técnico: Vinícius Eutrópio. Gols - Emerson Cris, aos 6 minutos, Cícero, aos 27 minutos do primeiro tempo. Fábio Saci, aos 10 minutos, Soares, aos 15 minutos do segundo tempo. Árbitro - Alício Pena Júnior (Fifa-MG). Cartão amarelo - Emerson, Fabinho, Fábio Saci, Rafael e Rafael Bastos. Cartão vermelho - Rafael e Danilo Rios. Renda - Não disponível. Público - 47.074 torcedores. Local - Estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA).