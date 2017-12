Bahia e Fortaleza estão rebaixados Bahia e Fortaleza foram os clubes rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, depois da realização neste domingo da 46ª e última rodada. Ponte Preta, Grêmio e Fluminense escaparam com vitórias dentro de casa, enquanto o Paysandu precisou apenas do empate para se livrar do descenso. O maior vexame foi do Bahia, que ficou em último lugar, com apenas 46 pontos, após perder de 7 a 0 para o Cruzeiro. Com essa vitória em Salvador, o campeão brasileiro chegou aos 100 pontos ganhos e também passou da marca dos 100 gols (102). Já o Fortaleza foi a Campinas e levou a pior no confronto direto com a Ponte Preta. A derrota por 2 a 0 deixou o time cearense com 49 pontos, mesmo número que o Paysandu, que empatou em casa com o Atlético-PR por 2 a 2. A diferença é que o clube paraense teve maior números de vitórias (15 a 12) e por isso, permanece na primeira divisão. Em Porto Alegre, o Grêmio, que tinha passado grande parte do campeonato na lanterna, conseguiu se livrar do rebaixamento. Para isso, ganhou do Corinthians por 3 a 0. E no Rio de Janeiro, outro ameaçado que escapou foi o Fluminense, ao vencer o Juventude por 1 a 0. Veja como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro