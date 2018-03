Bahia e Fortaleza vencem a 1.ª; ABC e São Caetano empatam O Bahia venceu neste sábado a primeira partida em sua volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol de Fausto, aos 32 minutos do primeiro tempo, o time tricolor derrotou o América-RN, por 1 a 0, em Natal, e chegou aos quatro pontos. O time potiguar está na zona de rebaixamento, sem pontuar. Veja também: Classificação Próximos jogos / Últimos resultados Corinthians bate o Gama com golaços de Acosta e Douglas Já o Fortaleza não bobeou em casa e se manteve entre os primeiros colocados, com quatro pontos. A equipe cearense venceu o Paraná, por 4 a 1. Esta foi a segunda derrota dos paranaenses, rebaixados ano passado, que seguem na lanterna, sem pontos, ao lado do Santo André. Os gols do time da casa foram marcados por Paulo Isidoro (2), Rômulo e Léo Jaime, enquanto Marcelo Ramos anotou o gol de honra do Paraná. Por fim, CRB e São Caetano fizeram um jogo bastante equilibrado e empataram, por 1 a 1, em Maceió. Os veteranos Júnior Amorim, do time da casa, e Tuta, do visitante, balançaram as redes. A segunda divisão do Brasileirão volta a ter jogos na próxima terça-feira, na abertura da terceira rodada, todos às 20h30: Marília x Paraná, Vila Nova-GO x CRB e Criciúma x São Caetano.