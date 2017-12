Bahia e Gama fogem do rebaixamento Com dois gols de Viola e outro de Cícero, todos no primeiro tempo, o Bahia venceu o São Raimundo por 3 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 18.ª rodada, dando um passo importante para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. O time baiano, agora, soma 22 pontos, é o 14.º colocado, enquanto o time do Amazonas, com o mesmo número de pontos, está em 16.º. Viola abriu o placar aos quatro minutos, com um chute forte de esquerda. Ele mesmo ampliou, aos 25, de cabeça, com Cícero anotando o terceiro aos 35 minutos. A vitória reabilitou o Bahia da goleada de 4 a 0 sofria diante do Náutico, em Recife (PE). Outro time que deixou a zona de rebaixamento é o Gama que venceu o Náutico, por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, debaixo de muita chuva. Bruno Soares, aos 16 minutos do segundo tempo fez o primeiro gol quando arriscou o chute de longa distância, a bola quicou no gramado molhado, ganhou força e passou entre as pernas do goleiro Marcelo Pitol. Um frango. Goeber, aos 37 minutos, completou o placar. Há quatro jogos sem perder e, agora com 22 pontos, em 15.º lugar, o Gama espera escapar da Série C. Com 27 pontos, o Náutico ainda é sétimo colocado e ainda pode sonhar com uma vaga na segunda fase.