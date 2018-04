Bahia e Náutico duelam pela liderança Nos jogos deste sábado pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro, o destaque fica para o duelo em Salvador entre Bahia e Náutico, que vale a liderança do campeonato. O Náutico, com 39 pontos, precisam do empate para garantir a liderança até o final da rodada. Já para Bahia, na vice-liderança com 37, apenas a vitória basta. Do outro lado da tabela, lutando contra o descenso, a Anapolina vai ao Paraná para enfrentar o já rebaixado Londrina, último colocado com 13 pontos. Com 23 pontos e na 17ª colocação, os goianos precisam de mais uma vitória para afastar definitivamente o risco.