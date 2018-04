Bahia é novo líder da Série B Na estréia do técnico Edinho Nazareth, o Brasiliense empatou com o Bahia, por 2 a 2, nesta sexta-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O empate deixou o Bahia na liderança provisória com 37 pontos, enquanto o Brasiliense perman ece em terceiro lugar, agora com 36 pontos. O Náutico, com 36 pontos em segundo lugar, pode assumir a ponta se vencer o Sport no clássico pernambucano deste sábado à tarde. O clássico entre dois times classificados e favoritos ao título da temporada foi bastante movimentado. O Bahia saiu na frente com Selmir, aos 16 minutos. Fabrício empatou, aos 11 minutos da etapa final, cobrando falta. Mas o Bahia não desistiu e voltou a comandar o placar com um gol de Cícero aos 18 minutos. O empate do Jacaré saiu somente aos 42 minutos, com Wellington Dias, cobrando pênalti. Em Florianópolis, debaixo de chuva, o Avaí perdeu a chance de chegar à sua quarta vitória consecutiva ao empatar com o América Mineiro, por 2 a 2. Os catarinenses com 32 pontos, em quarto lugar e praticamente classificados à segunda fase. Os mineiros con tinuam com apenas 19 pontos, na 20ª posição e com um pé na Série C. Os dois gols do Avaí foram marcados no primeiro tempo por Luizinho Netto, aos 39, e Evando aos 42 minutos, de cabeça. O América diminuiu com Reinaldo aos 20 minutos e Ramon, de cabeça, a os 44 minutos da etapa final.