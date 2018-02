Bahia é punido no STJD pela tragédia na Fonte Nova

O Bahia perdeu sete mandos de campo e recebeu multa de R$ 80 mil por conta do desabamento de parte do anel superior do Estádio Fonte Nova, tragédia que matou sete pessoas no dia 25 de novembro, durante jogo contra o Vila Nova-GO. A punição foi aplicada na noite desta terça-feira pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento que durou mais de uma hora, no Rio. A tragédia da Fonte Nova, estádio localizado em Salvador, ocorreu após o fim da partida sem gols com o Vila Nova-GO, na qual o Bahia festejou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas. A defesa do Bahia deve recorrer da decisão do STJD. Mas, se a pena for mantida, o clube baiano terá de cumpri-la em jogos da Copa do Brasil ou da Série B do Campeonato Brasileiro - competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dirigentes A 2.ª comissão do STJD acolheu pedido da defesa de Marcus Benicio, diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), e de Nilo dos Santos Junior, diretor de Operações da SUDESB, e cancelou o processo contra os réus - ambos trabalham no órgão responsável pela administração da Fonte Nova. Os auditores entenderam que o STJD não tem competência para julgá-los, argumento usado pelos advogados dos dois.