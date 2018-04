Bahia e Sport perdem na Copa do Brasil; ASA avança

SÃO PAULO - Dos seis jogos disputados, nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, nenhum time visitante conseguiu marcar dois ou mais gols para descartar o confronto de volta. No único jogo da volta, na cidade de Fortaleza, o Ceará devolveu os 3 a 0 ao ASA, de Arapiraca, e levou a definição da vaga para a disputa dos pênaltis, mas perdeu por 4 a 3.

Apoiado por sua torcida, que foi em peso ao Estádio Presidente Vargas, o Ceará fez seus gols com Rafael Vaz, Pingo e Mota. Nas penalidades, o ASA converteu com Léo Gamalho, Pedro Silva, Osmar e Chiquinho, com Tiago Garça desperdiçando ao permitir a defesa de Fernando Henrique.

Pelo Ceará, acertaram Mota, Ricardinho e Vicente, mas Pingo chutou a quarta cobrança fora e na quinta o goleiro Gilson defendeu o chute de Rafael Vaz. Na terceira fase, o ASA vai enfrentar o Atlético-GO, primeiro time a se garantir na próxima fase, ainda na semana passada.

Enquanto o ASA avançava, Bahia e Sport perdiam seus jogos fora de casa, pelo mesmo placar de 2 a 0. Sem poupar titulares, o Sport sofreu gols de Jean Carioca e Rodrigo Silva e foi derrotado pelo ABC, em Natal. O time pernambucano vai ter que fazer três gols de diferença na volta, dia 22, na Ilha do Retiro, para avançar na competição.

Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o Luverdense tirou vantagem do time misto do Bahia e venceu por 2 a 0, com gols de Tozim e Marcelo Maciel. Na volta, dia 15, em Salvador, o Luverdense pode perder até por um gol de diferença.

Já o Paysandu esteve perto de descartar o jogo da volta ao vencer por 1 a 0, gol de Rafael Oliveira, o Naviraíense, no Mato Grosso do Sul. Na volta, dia 15, em Belém, o time paraense joga por um empate.

Quase fora da disputa do Estadual, o Fortaleza segurou o empate por 1 a 1 com o Confiança, em Aracaju (SE), e está a um empate sem gols na volta, dia 22, para entrar na próxima fase da Copa do Brasil. No interior do Paraná, Arapongas e Figueirense ficaram no empate sem gols, dando vantagem ao time catarinense que pode vencer por um gol na volta, dia 22, em Florianópolis.

Confira os resultados da 2ª fase:

América-MG 0 x 1 Avaí-SC

São Bernardo-SP 1 x 1 Criciúma-SC

Arapongas-PR 0 x 0 Figueirense-SC

Confiança-SE 1 x 1 Fortaleza-CE

Naviraíense-MS 0 x 1 Paysandu-PA

Joinville-SC 0 x 1 Santos-SP

Luverdense-MT 2 x 0 Bahia-BA

ABC-RN 2 x 0 Sport-PE

Ceará-CE 3 (3) x (4) 0 ASA-AL