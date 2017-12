Bahia é teste para o Corinthians O confronto diante do Bahia, neste domingo, às 18 horas, no Pacaembu, pode não ser o jogo mais importante do ano para o Corinthians. Porém, para os atacantes da equipe, constantemente questionados, a partida é decisiva. Com a reformulação pela qual o elenco passará ao final da temporada, os últimos compromissos no Campeonato Brasileiro serão determinantes para atestar quem poderá vestir a camisa da equipe em 2004. "A acomodação não combina com nossa situação. Estamos plantando um trabalho agora, para colher no próximo ano", disse o técnico Juninho Fonseca. Wílson e Bobô, candidatos à vaga ao lado de Gil, já estão sendo testados. O rodízio da posição, prometido pela comissão técnica, pode ser abolido. "Eles precisam de regularidade, isso só se consegue jogando", disse Juninho. Wílson treinou entre os titulares, sexta-feira, é favorito para começar jogando. Gil torce pelo sucesso do companheiro de posição - seja ele quem for. "Não faz diferença quem vai atuar, o importante é que nos ajude a marcar gols", disse o jogador, concluindo que o setor ofensivo precisa de reforços. "Seria bom contar com um jogador de área, mais experiente. Os demais atacantes têm as mesmas características." Para vencer e ficar mais perto da Copa Sul-Americana, o Corinthians tem de superar o desespero do Bahia, que tenta fugir do rebaixamento. "Gosto do Vitória, mas torço para que o Bahia não caia. Assim, poderemos ir duas vezes a Salvador em 2004", brincou Vampeta. A alteração no time é a entrada do volante Fabinho, recuperado de lombalgia, na vaga de Fabrício, expulso contra o Guarani. O goleiro Doni completa hoje 100 partidas pelo clube.