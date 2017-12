Bahia e Vila Nova vencem na Série B Neste sábado à tarde, Bahia e Vila Nova venceram seus jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia foi a Natal e venceu o América, por 3 a 1. O Vila Nova em casa goleou o Londrina, por 4 a 1. A sexta rodada será completada neste domingo com dois jogos. O Bahia foi até Natal e logo abriu o placar com Neto, aos 14 minutos do primeiro tempo. O meia Robert ampliou, de pênalti, aos 26 minutos do segundo tempo, com Potiguar marcando o terceiro para o time baiano aos 35 minutos. O time da casa diminuiu com Cris, aos 45 minutos. A vitória deixou o Bahia, com 10 pontos, enquanto o América continua com cinco. Em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, o Vila Nova atropelou o Londrina. Marcaram para os goianos, Cláudio Luís aos 32 e Bosco aos 47 minutos do primeiro tempo. O mesmo Bosco marcou aos 14 e Jaques aos 27 minutos da etapa final. O gol de honra do Londrina foi anotado por Neném aos 35 minutos. O Vila soma 10 pontos, enquanto o Londrina permanece apenas três.