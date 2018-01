Bahia e Vitória empatam no 1º jogo Bahia e Vitória empataram por 2 a 2, neste domingo, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, na primeira das duas partidas pela decisão do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Vitória manteve a vantagem e joga agora por um outro empate na segunda partida da decisão, no próximo domingo, no Estádio Barradão, para se sagrar tetracampeão baiano. Num primeiro tempo em que prevaleceu o anti-jogo, o árbitro teve trabalho para coibir a violência. Distribuiu quatro cartões amarelos e ainda expulsou o lateral Edílson, do Vitória. Apenas um lance de perigo emocionou os torcedores. Aos 22 minutos, Guaru cobrou uma falta para o Bahia e obrigou o goleiro Felipe a fazer uma difícil defesa. No segundo tempo, os jogadores decidiram jogar bola e os gols acabaram saindo. Viola abriu o placar aos 8 minutos, ao completar de cabeça o cruzamento de Luiz Alberto. Quatro minutos depois, o zagueiro Marcelo Heleno empatou, também de cabeça, para o Vitória. Aos 18 minutos, Guaru fez 2 a 1 para o Bahia. Quando parecia que o resultado estava garantido, Xavier empatou novamente para o Vitória, aos 43, marcando de cabeça.