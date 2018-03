Bahia e Vitória se unem contra paralisação Rivais em campo, Bahia e Vitória se uniram hoje para condenar a paralisação do Campeonato Brasileiro decidido pelos cartolas do Clube dos 13. "É preciso encontrar uma saída pois o torcedor e os clubes não podem ser penalizados", disse o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães. "A direção do Bahia não é favor num rompimento que resulte na parada do Campeonato Nacional". Depois de ter classificado o movimento dos cartolas do Clube dos 13 de "palhaçada", ontem à noite, o presidente do Vitória Paulo Carneiro disse hoje que a "CBF precisa se preocupar com o que vai ocorrer com os clubes se essa paralisação porventura perdurar". "Há uma multa com a Rede Globo de R$ 50 milhões por descumprimento contratual, deve ter multas com os canais fechados, além do risco de ações do público com base no Código de Defesa do Consumidor, portanto há uma série de intercorrências que talvez não tenham sido bem pensadas por aqueles que tomaram essa decisão no meu entender precipitada". Para Carneiro, os dirigentes esportivos brasileiros "parecem que continuam na contra-mão da história e é impressionante como a má política prejudica e atrapalha o desenvolvimento do nosso futebol", completou.