Bahia elimina fácil o América-RN Ao bater o América (RN) por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite no Estádio da Fonte Nova, o Bahia passou à próxima etapa da Copa do Brasil com folga. A equipe havia vencido o primeiro jogo em Natal, por 1 a 0 e jogava por um simples empate em casa para eliminar o adversário. O primeiro gol, aos 21 minutos de jogo, gerou dúvidas. Preto cobrou falta direto para as redes. O bandeirinha marcou impedimento achando que um jogador do Bahia, adiantado, havia tocado na bola. Mas o juiz confirmou o gol apesar da reclamação dos jogadores do América. Aos 37, Nonato marcou 2 a 0. No segundo tempo, Daniel depois de uma troque de passes com Bebeto Campos, fez 3 a 0, aos 28 minutos.