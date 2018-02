Bahia elimina o América-SP, atual campeão da Copinha Atual campeão da Copa São Paulo de Juniores, o América de Rio Preto foi eliminado na segunda fase da competição ao ser derrotado pelo Bahia por 2 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. A equipe do interior do Estado levou o título no ano passado após ganhar do Comercial-SP. Com o resultado, o time de Salvador acumulou a quarta vitória consecutiva no torneio - já havia ganho do Nacional-SP, Gurupi-TO e Rio Branco-AC na fase classificatória. Somando a isso, o clube comandado pelo treinador Laelson Lopes já anotou 16 gols neste edição da Copinha. Na partida desta terça, o Bahia saiu na frente logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Após receber um lançamento de Ananias, o atacante Ancelmo Ramon bateu na saída do goleiro rival. Aos 32, o artilheiro do clube baiano recebeu a bola dentro da área, passou pelo zagueiro e mandou para o fundo das redes. Com os dois gols, Ancelmo assumiu a artilharia do torneio com cinco tentos, ao lado de André, também do Bahia. Nas oitavas-de-final da Copa São Paulo, o Bahia enfrentará a Ponte Preta, que eliminou o América-MG ao vencer por 4 a 1, no Estádio José Silveira Nunes, em Louveira. A equipe campineira marcou com Vanderlei (2) e Ezequiel (2), enquanto que Luiz fez para o time mineiro. Já o Guarani não teve a mesma sorte que o rival de Campinas e foi derrotado pelo Porto-PE por 2 a 1, em Guarulhos. A equipe pernambucana, que fez os seus gols com Rômulo e Allisson, vai disputar uma vaga nas quartas-de-final diante do Atlético Paranaense, que passou pelo Taubaté nos pênaltis por 5 a 3 - a partida terminou empatada sem gols no tempo regulamentar. O Coritiba também se destacou na rodada ao derrotar o Grêmio Barueri por 6 a 3, no Estádio Du Cambusano, em Jacareí. A equipe paranaense pega na próxima fase o São José-SP, que eliminou o Comercial-SP, vice-campeão em 2006, por 6 a 5 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Visivelmente melhor em campo, o Coritiba chegou a abrir 3 a 0 de vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Joubert, Giovani e Vagner. O Grêmio Barueri conseguiu diminuir com Michel. Na etapa complementar, Bruno, Fagner e Ruy marcaram para o time do Sul, enquanto Michel e Rogério descontaram para os adversários. Na cidade de Cerquilho, o Vitória garantiu a sua classificação ao ganhar do Juventude por 2 a 0, com gols de William e Leomir. A equipe nordestina pega na oitavas o Cruzeiro, que bateu o Corinthians por 3 a 2, em Araras. Atualizado às 23h21