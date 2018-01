Bahia empata com o Sampaio Corrêa e decepciona a torcida

O Bahia empatou por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e deixou o campo sob vaias de quase 20 mil torcedores que compareceram à partida. Apesar do tropeço, o time baiano continua no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro - ocupa a quarta colocação, com os mesmos 46 pontos do arquirrival Vitória, que leva vantagem no número de triunfos: 13 a 12. Os visitantes estão em sexto, com 44.

Não foi uma boa tarde para o Bahia, que parecia cansado com a sequência de jogos e viagens. Além disso, encontrou um visitante atrevido, indo ao ataque com velocidade e chegando várias vezes com perigo na frente do goleiro Douglas Pires. No entanto, quem saiu na frente foi o time da casa, graças a um pênalti cometido por Willian Simões, que escorregou e colocou o braço na bola. Na cobrança, aos 33 minutos, Kieza deslocou o goleiro Rodrigo e comemorou seu oitavo gol na competição, seu 23.º na temporada.

O Sampaio Corrêa não desanimou e manteve sua postura ofensiva. Não empatou no primeiro tempo, mas conseguiu seu gol logo aos cinco minutos da etapa final. Após cruzamento do lado direito, a defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para Jheimy, que mandou para as redes.

O Bahia ainda tentou igualar as ações, mas quem deu as cartas foi o Sampaio, que manteve a velocidade nos contra-ataques. Os dois times voltam a campo no próximo sábado, dia 26, pela 28.ª rodada. O time baiano fechará a rodada em Lucas do Rio Verde, às 21 horas, contra o Luverdense. Mais cedo, às 16h30, o Sampaio Corrêa vai receber o Santa Cruz no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 SAMPAIO CORRÊA

BAHIA - Douglas Pires; Cicinho (Railan), Robson, Gustavo e João Paulo; Yuri, Gustavo Blanco, Rômulo (Souza) e Eduardo; Roger e Kieza (Zé Roberto). Técnico: Sérgio Soares.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel Damião, Luiz Otávio (Edimar), Plínio e Willian Simões (Raí); Léo Salino, Diones, Válber e Nádson; Edgar e Jheimy (Douglas Oliveira). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Kieza, aos 33 minutos do primeiro tempo; Jheimy, aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

CARTÕES AMARELOS - Gustavo e Robson (Bahia). Diones e Willian Simões (Sampaio).

RENDA - R$ 507.693,00.

PÚBLICO - 19.091 pagantes.

LOCAL - Arena da Fonte Nova, em Salvador (BA).