Bahia empata com Vitória em Pituaçu e fica com título do estadual

SALVADOR - O Bahia é o campeão baiano de 2014. Neste domingo, o título veio com um empate por 2 a 2 no estádio de Pituaçu, em Salvador. O empate favorecia ao time tricolor, que venceu a partida anterior, domingo passado por 2 a 0. A decisão da partida aconteceu ainda no primeiro tempo, quando o Bahia marcou os seus dois gols. Os dois do Vitória surgiram no segundo tempo. Foi um partida difícil com vários cartões amarelos e uma expulsão.

O jogo representava um grande desafio para o Vitória, que, se quisesse colocar a mão na taça, teria que vencer por pelo menos 2 a 0. Mas a história mostra que em 82 anos de clássico, o Vitória nunca conseguiu tirar uma diferença desse porte contra o Bahia. O primeiro tricolor se deu aos 20 minutos da primeira etapa. Fahel aproveitou uma cobrança de falta de Talisca e marcou de cabeça, dificultando ainda mais a situação do Vitória, que passou a necessitar de três gols de diferença para vencer a competição.

O Bahia seguia dominando o jogo, sem dar espaço para a equipe adversária. Enquanto isso o Vitória errava muitos passos e não conseguia se aproximar do gol. Com a vantagem, o Bahia passou a cozinhar o jogo nos últimos minutos do primeiro tempo. Ainda assim, aos 42 minutos ampliou o placar, com Lincoln, que marcou após receber lançamento de Rhainer.

O Vitória iniciou o segundo tempo precisando fazer cinco gols para vencer a partida e já entrou em campo pressionando. Aos 13 minutos, Juan conseguiu reduzir a diferença em cobrança de pênalti. Aos 17, porém, Matheus Salustiano fez falta em Rhayner, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida, deixando o time rubro-negro com um homem a menos em campo.

Determinado, o Vitória seguiu pressionando e, aos 29 minutos, Ayrton chutou cruzado e balançou a rede de Marcelo Lomba, sem chance de defesa, deixando tudo igual em Pituaçu. Mas a vantagem permaneceu com o Bahia, que sagrou-se campeão.