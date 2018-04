Bahia encerra o jejum e Portuguesa continua sem vencer

Em um duelo bastante movimentado, o Bahia reencontrou o caminho das vitórias e bateu o líder Atlético por 2 a 1, em Salvador. Jael abriu o placar para os donos da casa, mas Róbston deixou tudo igual. Rubens Cardoso garantiu o fim do tabu no segundo tempo.

A vitória coloca a equipe baiana na 13.ª posição, com 24 pontos, mais distante da zona de rebaixamento. Os goianos têm 36, mas terão de torcer contra Vasco e Guarani, no complemento da rodada, para não perder o título simbólico do primeiro turno.

Campinense e Portuguesa fizeram um confronto de tirar o fôlego e empataram por 3 a 3, em Campina Grande. Após começar perdendo, a Lusa conseguiu buscar o empate por três vezes. Edmundo, Fernandes e Negreiros fizeram para o time local, enquanto Dinei, Héverton e Kempes marcaram para os paulistas.

O clube paraibano continua na lanterna, com 14 pontos. Os paulistas, que vinham de quatro derrotas seguidas, acumularam o quinto jogo sem vencer e ocupam a sexta posição, com 28 pontos.

A rodada prossegue na próxima sexta com dois jogos. O Guarani pode assumir a liderança provisória se vencer o Juventude, em Caxias do Sul. No sábado acontecerão outras seis partidas. Destaque para o Vasco, que recebe o Ipatinga, no Maracanã, com chances de chegar à ponta isolada.

Confira a 19.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Campinense 3 x 3 Portuguesa

Bahia 2 x 1 Atlético-GO

Sexta-feira

21 horas

Figueirense x São Caetano

Juventude x Guarani

Sábado

16h10

Vasco x Ipatinga

Ponte Preta x Duque de Caxias

Fortaleza x Paraná

América-RN x Ceará

Vila Nova x Brasiliense

21 horas

Bragantino x ABC