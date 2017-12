Bahia espera jogo duro contra o Fla Os retornos do centroavante Nonato e do volante Preto, afastados do time há algum tempo, são as novidades do Bahia para enfrentar o Flamengo amanhã, na abertura da Copa dos Campeões, em João Pessoa. Por outro lado, o lateral-esquerdo Jefferson e o meia Luís Carlos Capixaba foram vetados por contusão. O veterano técnico Evaristo de Macedo lembrou aos jogadores e torcida que o torneio é diferenciado com relação às outras competições. "A característica é que a Copa dos Campeões só tem jogo duro, ao contrário de outros campeonatos", disse. Evaristo acredita, contudo, que o Bahia possa se dar bem, principalmente se jogar como atuou no Campeonato do Nordeste, nos primeiros meses do ano, quando levantou a taça vencendo o Sport na final por 3 a 1. No Campeonato Baiano, embora a equipe também tenha sido campeã, não jogou tão bem, perdendo várias partidas, inclusive as duas disputadas contra o arquirival Vitória (por 1 a 0 e 3 a 0). Numa competição nacional contra equipes fortes, como é a Copa dos Campeões, Evaristo e os atletas acreditam que o Bahia possa recuperar seu bom futebol. A partida marcará o encontro entre os dois treinadores mais veteranos em atividade no futebol brasileiro, Evaristo e Zagalo. "Jogamos muito tempo junto no Flamengo, nossa amizade é muito grande, mas quando se entra em campo em lados opostos, cada um quer ganhar de qualquer maneira", disse o técnico do Bahia.