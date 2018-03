Bahia espera recuperação de Nonato Além de não poder contar com o meia Preto e o volante Neto, suspensos, o técnico Evaristo de Macedo ainda tenta contornar um problema no Bahia para o jogo contra o Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Ele tenta ajudar o atacante Nonato a voltar a marcar gols. Como o próximo gol será o 100º de sua carreira, Nonato parece ter "empacado" e não marca há várias rodadas - tem 9 no Campeonato Brasileiro. "Ele tem que continuar insistindo", aconselhou Evaristo, preocupado com a ansiedade de seu principal atacante. Para a partida deste domingo, o volante Otacílio retorna à equipe após cumprir suspensão e Ramos deve entrar no lugar de Preto. Já o atacante Didi, contratado recentemente, ainda não poderá estrear. Por isso, Evaristo deve repetir a dupla Cláudio-Nonato.