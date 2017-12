Bahia espera STJD para definir time O Bahia depende do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para escalar a equipe que enfrentará o Fortaleza, sábado, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. O clube baiano espera o julgamento do meia Rodriguinho, que deve ser esta semana, para saber se poderá contar com ele. Rodriguinho será julgado pela terceira expulsão no torneio e, por essa razão, deve receber um punição rigorosa. Na manhã desta terça-feira, os jogadores do Bahia realizaram testes ergométricos para avaliar a condição cardíaca. Não foi detectado nenhum problema no elenco.