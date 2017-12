Bahia faz jogo de vida ou morte O técnico Edinho Nazareth treinou duro nos últimos dias para preparar o Bahia para a partida decisiva contra o Cruzeiro. Além dos problemas de suspensão que tiraram do jogo o zagueiro Neto e o atacante Danilo, Edinho teve outro desfalque de última hora, com a indisciplina do centroavante Nonato que não apareceu para treinar na quinta-feira e foi afastado do elenco. Para a zaga, Acioly vai ocupar a vaga de Neto. O retorno do lateral-esquerdo Chiquinho que cumpriu suspensão, deu a opção ao técnico de utilizar Cícero no meio de campo. Desta forma, o meia Preto foi adiantado formando dupla com Didi no ataque, suprindo a ausência de Nonato. A única dúvida de Edinho é o zagueiro Marcelo Souza que sofre de uma inflamação no púbis. Se for vetado, entra Gustavo. Jogadores e técnico sabem que o maior adversário do Bahia será o nervosismo. Por isso o goleiro Emerson fez um apelo aos torcedores para não vaiar o time. "Espero que o torcedor nos ajude a fazer nossa parte contra o Cruzeiro", disse, achando que se o Bahia não vencer a torcida tem todo o direito de protestar. Com as adaptações feitas no Estádio da Fonte Nova, a instalação de sistema de câmeras de segurança e a numeração das arquibancadas, a direção do clube vai colocar à venda 60 mil ingressos, esperando lotar o local para ajudar o time.