Bahia faz o ?jogo do ano? O Bahia terá apenas um desfalque para a partida deste sábado contra o Brasiliense quando decide se voltará à primeira divisão ou se continua mais uma temporada na Série B. O volante Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo será substituído pelo meia ofensivo Rodriguinho que estava no departamento médico mas foi liberado. O Bahia só classifica se vencer e o Avaí perder para o Fortaleza na outra partida do quadrangular decisivo. Nos treinamentos da semana, o técnico Osvaldo Alvarez , o Vadão insistiu num ponto: a pontaria dos atacantes, que têm desperdiçado muitas chances de gol. Essa é a grande preocupação de Vadão e do próprio time, pois a defesa vem se portando bem. O Estádio da Fonte Nova deve receber um bom público pelo número de ingressos que haviam vendidos até esta sexta-feira, mais de 15 mil.